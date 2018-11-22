Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» пропал в Тольятти

Актер театра и кино Олег Куртанидзе пропал в Тольятти и не выходит на связь с родными. Об этом рассказали в местной полиции.

Как пишет сайт kp.ru, артист перестал выходить на связь после окончания рабочего дня в театре 15 ноября. Известно, что в Тольятти актер сотрудничал с местным молодежным драматическим театром. По данным источника издания, Куртанидзе может находиться в другой области, куда уехал на поезде. Вместе с тем неизвестно, с какой целью он это сделал и почему не выходит на связь.

Куртанидзе известен зрителям благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны». Кроме того, он был главным режиссером Северодвинского и Мичуринского драматических театров и ставил спектакли в Мурманске, Саранске, Санкт-Петербурге, отмечает телеканал «Звезда».