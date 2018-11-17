Актер из «Физрука» не стал писать заявление на жену после ранения ножом

Актер Юрий Катаев не стал подавать заявление в полицию на собственную жену после того, как она нанесла ему ножевое ранение.

Инцидент произошел 16 ноября на улице Маломосковской. Супруга актера ударила его ножом в плечо во время семейной ссоры.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, Катаева отпустили после оказания ему медпомощи, ранение не угрожает жизни актера.

Среди работ Юрия Катаева – эпизодическая роль в сериале «Физрук».