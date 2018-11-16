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Житель Томска попытался избить полицейского своими штанами

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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В Томске задержанный, находящийся в отделении полиции, пытался избить сотрудника правоохранительных органов своими штанами. Видео произошедшего в пятницу, 16 ноября, опубликовал на своей странице в Twitter Следственный комитет.

На записи видно, как мужчина снимает штаны, отряхивает их, а затем пытается атаковать полицейского.

12 ноября сообщалось, что напавшему на следователя мужчине вынесли приговор в Благовещенске. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.

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