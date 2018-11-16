Житель Томска попытался избить полицейского своими штанами

В Томске задержанный, находящийся в отделении полиции, пытался избить сотрудника правоохранительных органов своими штанами. Видео произошедшего в пятницу, 16 ноября, опубликовал на своей странице в Twitter Следственный комитет.

На записи видно, как мужчина снимает штаны, отряхивает их, а затем пытается атаковать полицейского.

С брюками наперевес!



Житель Томска приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года за нападение на сотрудника полиции в дежурной части. В качестве орудия пьяный задержанный использовал свои собственные брюки pic.twitter.com/ad1cC31qq4 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 16 ноября 2018 г.

12 ноября сообщалось, что напавшему на следователя мужчине вынесли приговор в Благовещенске. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.