Изувеченное тело девушки нашли в лесополосе в Москве

Тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

Инцидент произошел утром 3 декабря на Ивантеевской улице в районе дома № 1. Тело убитой обнаружил дворник около мусорных контейнеров. Как отмечает телеканал «360», рядом с трупом также были найдены окурки, две банки из-под пива, пустая бутылка вина и две упаковки от презервативов.

Прибывшие на место правоохранители зафиксировали у безработной девушки 1998 года рождения многочисленные рубленные раны на голове. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», ранения погибшей могли причинить топором или мачете. По словам экспертов, москвичка скончалась за три часа до приезда полиции. Тело направили на судмедэкспертизу. Отмечается, что на данной территории не велось видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет НСН.

Ранее 4 декабря сообщалось, что полиция Тольятти возбудила два уголовных дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью после нападений на женщин 30 ноября и 1 декабря.