Прямой эфир

Изувеченное тело девушки нашли в лесополосе в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.

Инцидент произошел утром 3 декабря на Ивантеевской улице в районе дома № 1. Тело убитой обнаружил дворник около мусорных контейнеров. Как отмечает телеканал «360», рядом с трупом также были найдены окурки, две банки из-под пива, пустая бутылка вина и две упаковки от презервативов.

Прибывшие на место правоохранители зафиксировали у безработной девушки 1998 года рождения многочисленные рубленные раны на голове. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», ранения погибшей могли причинить топором или мачете. По словам экспертов, москвичка скончалась за три часа до приезда полиции. Тело направили на судмедэкспертизу. Отмечается, что на данной территории не велось видеонаблюдение. Возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет НСН.

Ранее 4 декабря сообщалось, что полиция Тольятти возбудила два уголовных дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью после нападений на женщин 30 ноября и 1 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На юге Москвы обнаружили тело 18-летнего молодого человека
Жители Воронежской области нашли в мусорном контейнере тело младенца

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017