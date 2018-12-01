Жители Воронежской области нашли в мусорном контейнере тело младенца

Следователи начали проверку в связи с обнаружением в Воронежской области мертвого младенца в мусорном контейнере. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления СКР.

Жители города Нововоронеж нашли тело ребенка 1 декабря на одной из улиц в промышленной зоне города. По словам собеседника агентства, это девочка. Ее точный возраст станет известен после получения результатов экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и личность матери ребенка.

В ноябре в Самарской области было возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Тело девочки нашли на береговой линии озера Сарма. По версии следствия, подозреваемая родила дочь самостоятельно, находясь на берегу водоема. После этого, считают в правоохранительных органах, женщина дала новорожденной задохнуться, а затем выбросила ребенка в озеро.

В сентябре тело младенца, завернутое в пакет, нашли на свалке города Орска (Оренбургская область). Экспертиза установила, что ребенок прожил несколько часов, но позже был задушен матерью. После задержания женщина рассказала, что на убийство ее толкнула нелегкая жизнь и бедственное материальное положение.