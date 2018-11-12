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Дело возбуждено после обнаружения младенца в озере в Новокуйбышевске

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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Тело девочки нашли на береговой линии озера Сарма.

По версии следствия, подозреваемая родила дочь самостоятельно, находясь на берегу водоема. После этого, считают в правоохранительных органах, женщина дала новорожденной задохнуться, а затем выбросила ребенка в озеро. Спустя несколько дней тело малышки было найдено в районе поселка Березовый Гай. Об этом сообщает НИА «Самара».

Уголовное дело возбуждено следственным отделом в Новокуйбышевске по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее сообщалось, что тело новорожденного ребенка нашли в Подмосковье на въезде в садовое товарищество «Рыбник».

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