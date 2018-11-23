Дело главврачей: руководителя роддома в Калининграде могли подставить

Врач калининградского роддома № 4, где в начале ноября скончался младенец, вышла на свободу. Елена Белая, которую подозревают в превышении должностных полномочий, повлекших смерть ребенка, отпущена судом под домашний арест. В СИЗО медик, исполнявшая обязанности руководителя медучреждения, провела шесть дней — за это время прокуратура пришла к выводу, что решение об аресте было чрезмерно суровым.

Если изначально общественное мнение было на стороне потерпевшей, то теперь многие открыто выступают в защиту врача. За медика вступился даже глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль — известный детский врач заявил, что в деле об инциденте в роддоме № 4 «всё не так просто». Появились за прошедшие две недели и новые подробности, касающиеся личности роженицы и борьбы, которая якобы велась за должность, занимаемую Еленой Белой. «Известия» попытались разобраться в этой запутанной истории.

Факты против эмоций

Сейчас Елене Белой инкриминируют совершение преступления по частям 1 и 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»). По версии следствия, врач дала персоналу роддома № 4 указания «принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил». Делалось это якобы для экономии дорогостоящего лекарства «Куросурф», стоимость одной упаковки которого составляет более 20 тыс. рублей. Этот препарат вводят младенцам, у которых после рождения возникают проблемы с легкими и дыханием. Далее, как утверждают свидетели, чтобы не ухудшать показатели младенческой смертности, Елена Белая потребовала внести ложные сведения в историю родов, указав в документе, что ребенок родился мертвым.

роддом Роддом № 4 Фото: РЕН ТВ

Резонанс в СМИ и социальных сетях возник мгновенно. Так, в паблике «Подслушано в Калининграде» сотни пользователей возмущались действиями главврача, не преминув обвинить медработников в невнимании к человеческой жизни.

«Пожалели деньги на ребенка, это вообще неслыханно! О клятве Гиппократа не слышала!» — так звучат не самые грубые комментарии.

Однако впоследствии оказалось, что ситуация была не столь однозначной. В частности, выяснилось, что мама погибшего младенца — гражданка Узбекистана — поступила в роддом спустя двое суток после того, как у нее отошли воды. Будучи на 23–24 неделе беременности, она не состояла на учете в женской консультации и вообще не обращалась к врачу. При этом две ее предыдущие беременности закончились выкидышами.

По словам медиков роддома № 4, препарат «Куросурф» был введен новорожденному согласно инструкциям. К сожалению, ребенок, родившийся недоношенным и весивший всего 700 граммов, скончался.

Замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный неонатолог Минздрава РФ по ЦФО Дмитрий Дегтярев пояснил «Известиям», что вероятность выхаживания ребенка, рожденного с таким весом и на таком сроке, составляет примерно 50%.

— Но надо отдавать себе отчет, что роды на этом сроке происходят не просто так. Они связаны с заболеванием мамы либо плода. Чаще всего в таких случаях ребенок рождается уже больным, поэтому он не отвечает на реанимационные мероприятия, — отметил эксперт. — Сейчас доктор под подозрением. Но подозрения и нарушение — это две большие разницы.

По словам Дмитрия Дегтярева, он уже связался с коллегами из Калининграда. Неонатолог роддома, оказывавший младенцу первую реанимационную помощь, рассказал ему, что произошло в роддоме в тот день. Когда врач понял, что не справляется с ситуацией, он вызвал выездную бригаду реанимации новорожденных из перинатального центра — ребенок родился в неспециализированном роддоме.

— Я разговаривал и с людьми, которые работали на этом вызове. Первое, что они спросили — вводили ли сурфактант (вещество, препятствующее слипанию легочных альвеол. — «Известия»). На момент приезда бригады уже были противопоказания для введения препарата. Неонатолог роддома действовал по протоколу и сурфактант ввел. Во-первых, никто в таких случаях сурфактант не экономит. Во-вторых, он был в наличии в учреждении, как и во всех роддомах Калининградской области, — рассказал Дмитрий Дегтярев. — Это всё со слов врачей, потому что историю болезни я не видел. Но у меня нет оснований не доверять моим коллегам. Я не знаю неонатологов, которые сидели бы сложа руки рядом с таким ребенком. Даже если бы не было препарата, они бы его достали. Помощь оказывалась в полном объеме, но оказалась неэффективной из-за состояния ребенка. Так что обвинение в неоказании помощи, да еще и под предлогом экономии — это абсурд.

Эксперт считает, что единственное, в чем можно обвинить медиков, — это в несоответствии медицинской документации тому, что на самом деле произошло с ребенком. Но когда люди оказывают неотложную помощь, им не до заполнения документов.

белова Елена Белова Фото: РЕН ТВ

— Скорее всего, дело даже не в подлоге, а именно в неоформлении документов. Да, это нарушение, и за это надо наказывать, — сказал Дмитрий Дегтярев. — Но это не общественно опасное действие, за которое на человека надо надевать наручники и выводить на глазах у изумленной публики. Не надо порочить честное имя врачей и раздувать шоу.

Как пояснила «Известиям» эксперт «Лиги здоровья нации», заведующая лечебно-профилактическим отделением для детей раннего возраста «Детского медицинского центра» управления делами президента РФ Анна Базанова, современная медицина научилась выхаживать детей весом от 500 граммов при рождении. Но сделать это крайне сложно, и далеко не всегда есть шансы на благополучный исход.

— Еще несколько лет назад дети с такой экстремально низкой массой тела считались нежизнеспособными, — сказала Анна Базанова. — Сейчас их выхаживают, но выживаемость у них не всегда бывает высокой. Да, случается, что даже 500-граммовые дети вырастали абсолютно здоровыми людьми. Но это — прекрасное исключение из правила.

По словам эксперта, в большинстве случаев глубоко недоношенные дети впоследствии становятся инвалидами, потому что у них не успевают нормально сформироваться многие органы. В том числе легкие, в которых не вырабатывается сурфактант. Медикаментозная терапия в таких случаях помогает не всем и не всегда.

Согласно приказу Минздрава от 2013 года, мертворожденным можно считать только ребенка, рожденного не раньше 22-й недели, который в момент отделения от организма матери не имел признаков жизни. Поэтому калининградские медики не имели права записать в мертворожденные младенца, прожившего несколько часов, уверена Анна Базанова.

По данным Минздрава, в 2017 году в Калининградской области родилось 10 836 детей. Из них уже мертвыми появились на свет 62 малыша. Умерло 18 новорожденных — это около 0,1%, что для России является очень низким показателем.

Кадры решают всё

За Елену Белую уже заступились высокопоставленные чиновники и врачи. В региональное следственное управление СК РФ с просьбой смягчить меру пресечения арестованной Елене Белой обратились губернатор Калининградской области Антон Алиханов и областная врачебная палата.

— На следующей неделе появятся результаты судебной экспертизы. Тогда станет понятно, имело ли место переписывание истории болезни или же то, что записали первично, соответствует действительности, — пояснил «Известиям» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. — Понятно, что никто «Куросурф» не экономил, в больнице его достаточно.

Со специальным заявлением выступил и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

белова Елена Белова Фото: Следком

— В родильном доме, вероятно, сложилась не совсем здоровая атмосфера. Не исключены внутренние разборки. Только что объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома, на которую претендовала исполняющая обязанности, — заявил он.

К слову, во время суда сразу четверо сотрудников роддома выступили с письменными ходатайствами, в которых просили оградить их от Елены Белой. Сама же врач заявила, что подчиненные могли дать показания против нее из-за личного отношения.

— Я достаточно требовательный руководитель. Возможно, это не совсем нравится коллективу, — сказала она.

Елена Белая покинула пост после того, как стало известно, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. На место главврача был назначен бывший руководитель старейшего калининградского родильного дома № 1 Олег Седнев. Он приступил к выполнению своих обязанностей уже 15 ноября — спустя неделю после трагического инцидента и за день до ареста Елены Белой.

Должность, которую Олег Седнев занимал ранее, ликвидируется из-за объединения его учреждения с Региональным перинатальным центром. Соответствующее распоряжение губернатор Антон Алиханов подписал 29 июня в связи с необходимостью более рационального распределения средств в бюджете.

Оперативно связаться с Олегом Седневым «Известиям» не удалось, однако на его странице в Facebook можно обнаружить репосты статей против обвинений врачей в непрофессионализме. Например, интерес нового руководителя роддома № 4 вызвала заметка о том, что «любой врач по факту получения диплома становится потенциальным преступником».

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Калининградской области Ольга Воронина отказалась комментировать ситуацию, сославшись на то, что следственные действия еще не окончены.