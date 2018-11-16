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Суд арестовал пожалевшую лекарство для малыша главврача роддома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Исполняющую обязанности главного врача калининградского роддома №4 Елену Белую, которая пожалела для новорожденного дорогостоящий препарат, заключили под стражу. Об этом сообщает управление следственного комитета по Калининградской области в пятницу, 16 ноября. 

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В ближайшее время ей предъявят обвинения. Женщину подозревают в превышение должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

По версии следователей, ребенок родился 6 ноября. Он был недоношенным и весил 700 г. Состояние младенца было стабилизировано с использованием аппарата искусственной вентиляции легких и препарата для поддержания жизнедеятельности.

Однако главврач распорядилась принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил. Руководительница мотивировала свое решение высокой стоимостью препарата. При этом врач также потребовала сделать записи о том, что ребенок якобы уже родился мертвым, чтобы улучшить показатели статистики по смертности в роддоме.

Новорожденный умер в тот же день. В роддоме изъята необходимая медицинская документация. 

Ранее в ноябре стало известно, что центральная больница Северского района Краснодарского края уволила врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин, из-за того что та пришла не по записи.

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