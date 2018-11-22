Главврача роддома в Калининграде, в котором умер младенец, выпустили из СИЗО

Появились новые детали в деле о гибели младенца в роддоме Калининграда. В четверг, 22 ноября, правоохранители отпустили из СИЗО исполняющую обязанности главного врача медицинского учреждения, которая, якобы, была причастна к трагедии.

Как стало известно РЕН ТВ, сначала сообщалось, что медик, якобы, запретила колоть дорогостоящий препарат новорожденному, но в этой версии усомнилась не только прокуратура, но и врачебные сообщества.

5 ноября в роддом поступила гражданка Узбекистана, ребенок родился раньше срока. Малышу ввели препарат для работы легких, но мальчик умер через сутки.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заступился за исполняющую обязанности главного врача калининградского роддома №4 Елену Белую. Все не так просто, считает он «Ребенок родился недоношенным с весом всего 700 гр. у женщины от третей беременности. Первые две беременности закончились печально», — констатирует врач.

Медики говорят, что роженица не имела медицинского полиса и не посещала женскую консультацию, ее отправили домой, а Елену Белую — в СИЗО.

Об изменении меры пресечения для врача просил губернатор, а сотрудники роддома ждут возвращения Белой к работе. Однако кресло главного врача роддома уже занято, на место назначили нового руководителя.

Ранее в ноябре стало известно, что центральная больница Северского района Краснодарского края уволила врача, которая в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин, из-за отсутствия которого та пришла не по записи.