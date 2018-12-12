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Парламент Франции проголосует о вотуме недоверия правительству

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Французский парламент проголосует в четверг о вынесении вотума недоверия правительству Эдуара Филиппа. С инициативой проведения голосования по этому вопросу 6 декабря выступили левые партии, передает Bloomberg 12 декабря.

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Шансы голосования завершиться не в пользу кабмина невелики. Партию президента Франции «Вперед, Республика!» представляют 309 депутатов в Национальном собрании, их поддерживают центристы. Левые партии располагают только 62 мандатами. Всего в нижней палате парламента 577 мест.

Перед голосованием выступит премьер-министр Франции. Филипп планирует раскрыть больше информации, касающейся бюджета страны на 2019 год.

Массовые протесты начались во Франции в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

Президент страны Эммануэль Макрон обратился к нации 10 декабря. Осудив действия активистов, а также заявив о прибавке МРОТа на €100 с 2019 года и ряде других мер, французский президент объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

11 декабря главы финансовых учреждений Франции в ходе встречи с Макроном договорились отказаться от повышения процентов за банковские услуги, которое было запланировано на 2019 год.

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