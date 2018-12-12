Жительницу Пскова поместили под арест за попытку продать дочь

В Пскове женщине предъявили обвинение в попытке продать новорожденную дочь. Ее поместили под домашний арест.

По версии следствия, 21-летняя псковичка родила девочку в ноябре 2018 года. После выписки из роддома она вышла на связь с жительницей Вологды, с которой ранее через социальные сети договорилась о продаже ребенка. Уголовное дело было возбуждено по статье «Торговля людьми». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Жительница Вологды заключена под стражу. В отношении псковички избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщину приговорили к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима за попытку продать новорожденного ребенка. Уроженка Узбекистана оценила мальчика в 275 тыс. рублей. При задержании она объяснила, что пошла на продажу из-за тяжелого материального положения.