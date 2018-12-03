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Женщину в Петербурге осудили почти на 4 года за попытку продать сына

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд приговорил женщину к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима за попытку продать новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

В конце сентября полицейские в Петербурге задержали уроженку Узбекистана Нулифар Абдуллаеву за попытку продать новорожденного сына за 275 тыс. рублей. Как пишет сайт kp.ru, на момент попытки продажи ребенку было шесть дней от рождения.

Покупателем выступил сотрудник полиции. В отношении женщины возбудили уголовное дело о торговле людьми. Задержанная на суде пояснила, что сделала это из-за тяжелого материального положения, а на вырученные деньги хотела вернуться на родину.

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, осужденная находилась в России нелегально. Также известно, что у женщины есть муж, который не знал о планах жены продать сына. В Узбекистане мужчина воспитывает троих детей и намеревался забрать новорожденного.

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