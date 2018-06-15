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Украинка пыталась продать несовершеннолетнего сына в рабство

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Полицейские в украинском Запорожье задержали женщину, которая пыталась продать своего несовершеннолетнего сына в рабство за 50 тыс. гривен (около 120 тыс. рублей). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления нацполиции Украины.

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Злоумышленницей оказалась жительница Александровского района 1969 года рождения. Ее семья стоит на учете местной службы по делам несовершеннолетних, а саму женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать женщину сразу после передачи денег. Следователи установили, что подозреваемая предложила другой гражданке страны купить у нее 15-летнего сына. Взамен жительница Запорожья хотела получить 50 тыс. гривен, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.149 УК республики («Торговля людьми»), злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы. Сына задержанной поместили в Центр социально-психологической реабилитации детей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Киеве четверо детей пострадали при взрыве старого автомобиля. Предположительно, несовершеннолетние играли внутри салона транспортного средства.

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