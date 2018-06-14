Четверо детей пострадали при взрыве автомобиля в Киеве

Четверо детей пострадали при взрыве неизвестного предмета в автомобиле в Святошинском районе Киева. Об этом информирует департамент коммуникации национальной полиции Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел во второй половине дня 14 июня на улице Чернобыльской. Предположительно взрыв произошел в старом автомобиле, который долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

«Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения ведомства.

По данным минздрава республики, состояние троих пострадавших стабильное, однако один ребенок пока еще находится в коме. У них обнаружены множественные проникающие ранения.

В понедельник, 11 июня, житель Москвы погиб при взрыве газа в жилом доме. Кроме того, несколько человек пострадали.