Пьяный украинец взорвал гранату в ночном клубе в Сумах

Мужчина в балаклаве бросил гранату в охранников ночного клуба «Луна» в украинском городе Сумы, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Нацполицию.

Инцидент произошел около 6:00 утра по местному времени. По предварительным данным, бандит взорвал снаряд на втором этаже заведения перед входом в зал, в котором находились люди. Пострадали семь человек, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Злоумышленника удалось задержать. Это житель Сум 1990-го года рождения. На момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, с ним общаются следователи.

Стражи порядка выяснили, что его не пускали в клуб, так как он был пьян, и он решил войти, бросив гранату.

Решается вопрос об открытии уголовного производства сразу по двум статьям УК.