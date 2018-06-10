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Пьяный украинец взорвал гранату в ночном клубе в Сумах

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Фото: РИА Новости
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Мужчина в балаклаве бросил гранату в охранников ночного клуба «Луна» в украинском городе Сумы, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Нацполицию. 

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Инцидент произошел около 6:00 утра по местному времени. По предварительным данным, бандит взорвал снаряд на втором этаже заведения перед входом в зал, в котором находились люди. Пострадали семь человек, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Злоумышленника удалось задержать. Это житель Сум 1990-го года рождения. На момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчина находится в отделении полиции, с ним общаются следователи. 

Стражи порядка выяснили, что его не пускали в клуб, так как он был пьян, и он решил войти, бросив гранату. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства сразу по двум статьям УК.

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