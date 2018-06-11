Более десятка человек пострадали в Китае при взрыве на газопроводе

В результате взрыва на газопроводе в китайской провинции Гайчжоу, по разным данным, пострадали от 9 до 24 человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, утечка газа произошла в воскресенье утром на газопроводе компании PetroChina в деревне Саньхэ на юго-западе страны. После взрыва газа труба была автоматически перекрыта. Тем не менее пожар удалось потушить только к 02:30 ночи по местному времени.

По данным агентства, при взрыве серьезные ранения получили девять человек. При этом издание The Paper сообщает о как минимум 24 пострадавших, трое из которых находятся в критическом состоянии, а еще пять человек — в крайне тяжелом.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.