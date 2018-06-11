Прямой эфир

Более десятка человек пострадали в Китае при взрыве на газопроводе

0
Фото: TASS/Imago/Mao Siqian
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате взрыва на газопроводе в китайской провинции Гайчжоу, по разным данным, пострадали от 9 до 24 человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, утечка газа произошла в воскресенье утром на газопроводе компании PetroChina в деревне Саньхэ на юго-западе страны. После взрыва газа труба была автоматически перекрыта. Тем не менее пожар удалось потушить только к 02:30 ночи по местному времени.

По данным агентства, при взрыве серьезные ранения получили девять человек. При этом издание The Paper сообщает о как минимум 24 пострадавших, трое из которых находятся в критическом состоянии, а еще пять человек — в крайне тяжелом.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС назвали возможную причину взрыва газа в жилом доме в Пензе
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017