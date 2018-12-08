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Консьерж в Египте попытался продать ребенка жильцов

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Фото: Global Look Press/Ahmed Gomaa
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Мужчина, работавший консьержем в жилом доме в египетской провинции Думьят, пытался с помощью соцсетей продать ребенка жильцов за $3,5 тыс.

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Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы страны, семейная пара попросила консьержа пару часов присмотреть за своим сыном. Мужчина похитил ребенка, сообщив родителям, что на некоторое время отвлекся и мальчик пропал.

В то время как полиция обыскивала близлежащие кварталы, злоумышленник опубликовал в соцсетях объявление о продаже ребенка и даже успел найти покупателей из той же провинции.

Правоохранители обнаружили подозрительное объявление в Сети и вернули мальчика в семью.

В апреле индийская полиция разыскивала обезьяну, выкравшую младенца из его дома. Мать ребенка не смогла помешать похищению. Позже младенец был найден погибшим в колодце.

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