Двух мужчин, подозреваемых в похищении людей, задержали в Москве

Правоохранительные органы задержали в Москве двух злоумышленников, подозреваемых в похищении людей. Об этом рассказали в столичном МВД.

Сообщение о том, что двое неизвестных, предположительно на черной иномарке, насильно усадили мужчину в машину и скрылись в неустановленном направлении, поступило в 16:02 мск.

«Были организованы мероприятия, предусмотренные планом «Перехват». На Комсомольском проспекте указанный автомобиль был остановлен сотрудниками столичной ДПС. Внутри находились двое мужчин», — цитирует телеканал «360» сотрудника уголовного розыска с Петровки, 38.

В настоящее время сотрудники полиции работают с задержанными. Полицейские автомобили заблокировали иномарку неизвестных. Личности водителя и пассажира остановленного автомобиля устанавливаются.

В конце сентября украинские правоохранители разоблачили в Прикарпатье группировку, которая удерживала в трудовом рабстве 32 человека под предлогом лечения от алкоголизма и наркомании. Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное лишение свободы или похищение человека» и «торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека». Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.