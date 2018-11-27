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Троих жителей Самарской области подозревают в похищении инвалида для попрошайничества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Троих жителей Самарской области задержали по подозрению в похищении инвалида. Об этом во вторник, 27 ноября, пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 21 ноября подозреваемые 1970, 1981 и 1985 годов рождения у подъезда одного из домов в Тольятти похитили мужчину 1979 года рождения.

Они вывезли его в квартиру в городе Чапаевск, а затем в Самару. Следователи предполагают, что подозреваемые планировали привлечь инвалида для попрошайничества.

24 ноября следователи освободили потерпевшего, а подозреваемые были помещены под стражу. Против них возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

19 ноября сообщалось, что в Петербурге задержали двух женщин, которых подозревают в похищении младенца. Речь идет о 36-летней жительнице Узбекистана и ее 55-летней матери. Ребенка похитили из специализированной клиники вскоре после рождения. Решается вопрос об аресте подозреваемых.

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