В Кремле ответили на слова Порошенко о «войне» в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с озвученной украинским лидером Петром Порошенко оценкой инцидента в Керченском проливе. По словам представителя Кремля, в данном случае речь идет о провокации Киева, устроенной в преддверии выборов, а не о войне.

«Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей», — сказал Песков журналистам в среду, 12 декабря.

Он напомнил, что моряки выполняли приказ нарушить границу России, поэтому сейчас ведется следствие.

Ранее 12 декабря сообщалось, что в интервью телеканалу Fox News Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию.

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война», — обратился Порошенко к президенту России.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвалпроизошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами. Политик обратил внимание, что судя по рейтингу, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому украинскому лидеру нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов.