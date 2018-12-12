Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле ответили на слова Порошенко о «войне» в Керченском проливе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с озвученной украинским лидером Петром Порошенко оценкой инцидента в Керченском проливе. По словам представителя Кремля, в данном случае речь идет о провокации Киева, устроенной в преддверии выборов, а не о войне. 

Отменный пункт: могут ли быть перенесены выборы на Украине
Как администрация Порошенко может использовать для этого военную риторику

«Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей», — сказал Песков журналистам в среду, 12 декабря.

Он напомнил, что моряки выполняли приказ нарушить границу России, поэтому сейчас ведется следствие. 

Ранее 12 декабря сообщалось, что в интервью телеканалу Fox News Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию.

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война», — обратился Порошенко к президенту России.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвалпроизошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами. Политик обратил внимание, что судя по рейтингу, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому украинскому лидеру нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назвал войной события в Керченском проливе
Украинские военные засекретили данные по инциденту в Керчи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017