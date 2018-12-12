Названы самые чистые регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» представила Экологический рейтинг субъектов России по итогам осени 2018 года. Как следует из документа, самым чистым российским регионом стала Тамбовская область. Второе место занял Алтайский край, а третье — Республика Алтай.
Четвертое место экологи отдали Курской области, а замкнула пятерку лидеров Белгородская, передает в среду, 12 декабря, RT. Москва вернулась в первую десятку и расположилась на восьмой позиции, улучшив свои показатели на четыре пункта.
Регионами с худшей экологической обстановкой стали Свердловская, Иркутская, Челябинская, Московская и Нижегородская области, добавляет «Федеральное агентство новостей».
Лидерами среди российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Тамбовская область возглавляет рейтинг экологически благополучных регионов на протяжении последних нескольких лет.