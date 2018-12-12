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Названы самые чистые регионы России

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Общественная организация «Зеленый патруль» представила Экологический рейтинг субъектов России по итогам осени 2018 года. Как следует из документа, самым чистым российским регионом стала Тамбовская область. Второе место занял Алтайский край, а третье — Республика Алтай.

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Четвертое место экологи отдали Курской области, а замкнула пятерку лидеров Белгородская, передает в среду, 12 декабря, RT. Москва вернулась в первую десятку и расположилась на восьмой позиции, улучшив свои показатели на четыре пункта.

Регионами с худшей экологической обстановкой стали Свердловская, Иркутская, Челябинская, Московская и Нижегородская области, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Лидерами среди российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Тамбовская область возглавляет рейтинг экологически благополучных регионов на протяжении последних нескольких лет.

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