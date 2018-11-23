Greenpeace подтвердил чистоту воздуха в Ростове-на-Дону

Воздух в Ростове-на-Дону признали чистым. Специалисты Greenpeace не зафиксировали во время исследований этих показателей никаких отклонений от нормы.

Как поясняет RostovGazeta, в исследовании международной экологической организации приняли участие восемь российских городов. Концентрацию диоксида азота определяли с помощью диффузных трубок Палмса. Их применяют для определения конце6нтрации загрязняющих веществ пассивным методом отбора проб.

В Ростове удалось собрать 28 проб. Максимальная концентрация диоксида азота, 39,82 мкг/м3, была выявлена на улице Островского. Однако она оказалась ниже уровня, с которого начинаются нарушения. Агентство отмечает, что размещенные возле ростовских дорог трубки оказались утеряны.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону вошел в топ-3 самых жарких городов лета 2018 года. Средняя дневная температура там с июля по август составляла +30,6 градуса.