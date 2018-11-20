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Более 1,2 тыс. га леса высадят в Ростовской области в 2019 году

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На территории Ростовской области в 2019 году планируют высадить деревья на площади 1,2 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

На данный момент на территории области завершили обработку почв, на которых весной планируется провести высадку деревьев. Таким образом были обработаны свыше 1,2 тыс. га. Об этом пишет RostovGazeta.

В рамках подготовки для создания благоприятных условий роста деревьев провели механизированную обработку почвы. От нее зависит приживаемость молодых насаждений.

В министерстве отметили, что саженцы на высадку планируют взять из местных питомников, которые уже вырастили 5 млн деревьев.

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