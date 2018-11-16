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Леса Вяземского района Хабаровского края получили природоохранный статус

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По просьбе жителей сел Вяземского района Хабаровского края леса на площади в 9,5 тыс. км получили природоохранный статус. Это позволит защитить лес от угрозы промышленных вырубок. Решение создать заказник было принято министерством природных ресурсов края. Об этом сообщает сайт правительства Хабаровского края.

Как рассказал председатель комитета по охране окружающей среды Алексей Сабитов, в 2017 году специалисты Института водных и экологических проблем ДВО РАН провели комплексное экологическое обследование территории и признали ее право на получение статуса государственного заказника. Его достоянием являются ценные хвойные-широколистные леса, которые могли попасть под промышленную заготовку. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Территория заказника состоит из трех участков общей площадью 9,5 тыс. км. Она получила название «Щебенчиха». Благодаря охранному статусу экологи смогут решить проблемы связанные с защитой природного комплекса низкогорного бассейна Уссури и с сохранением исчезающих представителей животного и растительного мира, а также важных природных функций лесов.

В министерство природных ресурсов края с просьбой защитить лес от вырубок обратились жители местных сел. Теперь на территории заказника запрещена хозяйственная деятельность.

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