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Астрахань оказалась одним из самых жарких городов лета 2018 года

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Астрахань заняла вторую строчку в рейтинге самых жарких городов лета 2018 года. Его составил портал путешествий OneTwoTrip. Он проанализировал среднюю температуру воздуха в 50 городах России с июля по август.

Первое место в этом списке занял Краснодар, где средняя дневная температура составляла 31,6 градуса. Затем следует Астрахань с 30,8 градуса. Третье место занял Ростов-на-Дону (30,6). Четвертое — у Волгограда и Ставрополя с одинаковой температурой (28,8). Замыкает пятерку Сочи, где средняя температура этим летом составляла 27,3 градуса, сообщает «Астрахань 24».

Холоднее всего летом этого года было во Владивостоке и Перми. Средняя температура в этих городах составляла 19,4 градуса.

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