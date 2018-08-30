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Снег выпал в Турции в разгар туристического сезона

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Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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Снег выпал в турецкой провинции Карс в разгар туристического сезона. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные местных СМИ.

Отмечается, что из-за мощного снегопада на несколько часов были перекрыты дороги на популярные курорты. Причиной такого аномального природного явления в августе стал мощный грозовой фронт, который прошел над Турцией, пишет НСН.

Снег 30 августа выпал также в Мексике, что привело к настоящему апокалипсису в Мехико. Пальмы и кактусы были засыпаны снегом, а температура воздуха снизилась до нуля градусов. Отмечается, что потом жара резко вернулась и из-за обильного таяния снега началось наводнение.

28 августа сообщалось, что из-за аномальной жары в Крыму сократят школьные линейки.

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