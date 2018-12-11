Командир одного из задержанных в Черном море кораблей отказался от показаний

Командир одного из трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе за нарушение прохождения границы, не признал вину и отказался от дачи показаний.

Как 11 декабря передает ТАСС, об этом сообщил адвокат украинского командира Дениса Гриценко Николай Полозов. По его словам, следствие рассматривает просьбу защиты о разрешении свидания военнослужащего с родственниками.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.