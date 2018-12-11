Лидер Rammstein начал снимать автобиографический фильм в России

Лидер немецкой индастриал-метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн начал снимать документальный фильм о своем творчестве и личной жизни в рамках сольного турне по России. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 11 декабря.

«Именно здесь и сейчас, в рамках книжно-музыкального тура Messer, артист начал съемку своего документального фильма», — цитирует агентство слова организаторов гастролей артиста.

Cъемочная группа сопровождает Линдеманна во время шоу и на автограф-сессиях. К участию привлечен автор клипов Rammstein и сольного проекта Lindemann Зоран Бихач.

Представители музыканта добавили, что готовящийся фильм раскроет тайны закулисной и личной жизни артиста. Подробности картины пока неизвестны.

В ноябре стало известно, что во время выступления Тилля Линдеманна впервые используют ранее не применявшуюся систему Yondr. Она не позволит зрителям снимать концерт на мобильный телефон.

На входе всем посетителям шоу придется запаковать свои телефоны в специальные чехлы. Снова снять их они смогут при выходе. Подобные меры приняли, чтобы зрители не отвлекались на смартфоны. Данная система уже начала распространяться в западных странах.

В октябре экс-лидер американской рок группы White Stripes Джек Уайт объявил о запрете видеосъемки на своем концерте в Москве.