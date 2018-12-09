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Полиция нашла возможного виновника давки в итальянском клубе

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Фото: corriere.it
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Следователи нашли возможного виновника давки в ночном клубе в Италии. Об этом сообщает Corriere della Sera в воскресенье, 9 декабря.

По данным издания, следствие получило записи с камер видеонаблюдения клуба, где произошла давка. Отмечается, что полицейским удалось установить личность несовершеннолетнего молодой человека, который предположительно распылил перцовый газ. Имя подростка не называется.

Кроме того, полиция собирается проверить администрацию клуба. Сообщается, что на концерт рэпера Sfera Ebbasta было продано больше билетов, чем мог вместить зал.

8 декабря начальник полицейского управления Оресте Капоказа в итальянском городе Анкона сообщил, что причиной давки на рэп-концерте могло стать обрушение парапетов на выходе из клуба.

В итальянском клубе Lanterna Azzurra Clubbing 8 декабря во время концерта рэпера Sfera Ebbasta кто-то распылил едкий спрей, спровоцировав панику. После чего около тысячи человек пытались выбраться из здания и на выходе из клуба возникла сильная давка. В результате инцидента погибли шесть человек, пострадало около 35 человек, из них 12 человек находятся в критическом состоянии.

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