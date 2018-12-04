Солист Rammstein поздравил россиян с Новым годом русским матом

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров попросил солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна поздравить россиян с предстоящими зимними праздниками. Видео рокер опубликовал в своем Instagram.

«Мой приятель из Германии, он плохо говорит по-русски. Просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Давай», — говорит Шнуров.

Далее он переводит объектив на немецкого рокера. и тот употребляет нецензурное выражение на русском языке. Затем музыканты громко смеются.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал фанатов Шнурова «лохами». По его словам, когда 80 тыс. человек стоят и вместе с ним пoют «три буквы», то он сразу понимает потребности общества.