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Солист Rammstein поздравил россиян с Новым годом русским матом

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров попросил солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна поздравить россиян с предстоящими зимними праздниками. Видео рокер опубликовал в своем Instagram. 

«Мой приятель из Германии, он плохо говорит по-русски. Просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Давай», — говорит Шнуров.

Далее он переводит объектив на немецкого рокера. и тот употребляет нецензурное выражение на русском языке. Затем музыканты громко смеются. 

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал фанатов Шнурова «лохами». По его словам, когда 80 тыс. человек стоят и вместе с ним пoют «три буквы», то он сразу понимает потребности общества.

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