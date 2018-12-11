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Начинающие водители стали меньше попадать в ДТП

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Фото: РИА Новости/Валерий Титиевский
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В 2018 году по вине начинающих водителей произошло 8,7 тыс. аварий, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД России, обнародованные в рамках семинара по дорожной безопасности. По данным ведомства, в 2017 году произошло 10,2 тыс. таких аварий, а в 2016-м — 11,2 тыс.

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Среди основных причин ДТП с новичками: несоблюдение очередности выезда на перекресток (26%), неправильный выбор дистанции (14%), нарушение расположения транспортных средств на проезжей части (11%).

Ранее экспертное сообщество предложило ГИБДД России отсеивать кандидатов в водители, не знающих правил дорожного движения (ПДД), еще на этапе сдачи экзаменов в автошколе и не допускать их до «города».

Кроме того, в следующем году Министерство внутренних дел (МВД) России собирается предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей. Главное отличие от действующей — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.

Для соискателей прав на вождение мототранспортных средств МВД планирует оставить и «город», и «площадку».

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