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В ГИБДД предложили скрыть маршрут «города» на экзамене

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Госавтоинспекции предложили сделать недоступной информацию о маршруте движения по городу во время экзамена на получение водительских прав. Об этом рассказал начальник отделения экзаменационной работы ведомства Николай Гиляков во время выступления по итогам семинара по безопасности движения.

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Сейчас на сайте ГИБДД размещен список утвержденных маршрутов, и автошколы натаскивают своих учеников заранее.

«Мы предлагаем вернуться к старой схеме, которая существовала до 2014 года, когда только экзаменатор знает маршрут и по ходу движения в реальных условиях дает команды экзаменуемому», — приводит слова Гилякова «РИА Новости».

Он пояснил, что маршруты по каждой категории транспортного средства будут утверждаться инспекторами до экзамена. При этом на пути не будет аварийно-опасных участков. Все нововведения планируется прописать в проекте реформы экзамена.

Ранее сообщалось, что МВД изменит порядок сдачи экзаменов на водительские права. Главное новшество — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.

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