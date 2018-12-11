В ГИБДД предложили скрыть маршрут «города» на экзамене

В Госавтоинспекции предложили сделать недоступной информацию о маршруте движения по городу во время экзамена на получение водительских прав. Об этом рассказал начальник отделения экзаменационной работы ведомства Николай Гиляков во время выступления по итогам семинара по безопасности движения.

Сейчас на сайте ГИБДД размещен список утвержденных маршрутов, и автошколы натаскивают своих учеников заранее.

«Мы предлагаем вернуться к старой схеме, которая существовала до 2014 года, когда только экзаменатор знает маршрут и по ходу движения в реальных условиях дает команды экзаменуемому», — приводит слова Гилякова «РИА Новости».

Он пояснил, что маршруты по каждой категории транспортного средства будут утверждаться инспекторами до экзамена. При этом на пути не будет аварийно-опасных участков. Все нововведения планируется прописать в проекте реформы экзамена.

Ранее сообщалось, что МВД изменит порядок сдачи экзаменов на водительские права. Главное новшество — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.