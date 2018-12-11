На Украину за время действия военного положения не пустили более тысячи россиян

На Украину с момента введения военного положения в приграничных областях страны не пустили более тысячи россиян. Об этом 11 декабря рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы страны Олег Слободян в эфире телеканалу «112 Украина».

Однако некоторые граждане России, которые прибыли на Украину с гуманитарными целями, могут попасть в страну без особых трудностей, добавил он. Слободян отметил, что это утверждение справедливо и в отношении россиян, приехавших с образовательными целями или для участия в спортивных состязаниях, пишет «Газета.ру».

«Те, кто не может подтвердить цель поездки или в чьем отношении у пограничников возникают сомнения, получают отказ в пересечении границы», — резюмировал он.

В настоящее время в стране в ряде граничащих с РФ областей действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Москва назвала инцидент провокацией Киева перед президентскими выборами, которые планируется провести на Украине в марте 2019 года.

На фоне этого 30 ноября погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.