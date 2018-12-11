В раде объяснили политическую пассивность украинцев

Украинцы потеряли веру в изменения и поэтому не протестуют против действия властей страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Оксана Продан во вторник, 11 декабря.

Она добавила, что в стране есть опасность применения оружия.

«Люди понимают — и это понимают абсолютно все — в стране очень много оружия, и они осторожно относятся к выходам на улицу», — цитирует ее «РИА Новости».

Продан считает, что те, кто выходил на майдан в 2014 году, уже уехали из страны.

28 ноября украинские националисты напали на торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве, поскольку, по их мнению, здание принадлежит российским бизнесменам.