Прямой эфир

Во Владивостоке откроют 75 бесплатных катков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коммунальщики во Владивостоке готовят 76 катков, только один из них будет платным. Из-за нестабильной погоды работы завершатся к концу декабря.

Муниципальные катки и хоккейные коробки начали заливать во Владивостоке. Работы проводятся в вечернее время на тех территориях, которые днем находятся в тени. Пока погода не позволяет приступить к заливке всех катков, сообщает ИА PrimaMedia.

Заливка производится в несколько этапов, для прочного покрытия требуется нанесение 7–8 слоев льда. Администрация Владивостока просит горожан не торопиться и не кататься на льду, пока все работы не будут завершены. Всего к сезону подготовят 76 объектов, 19 из них расположатся на территориях школ. Платным будет вход на каток, который расположен на стадионе «Авангард».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре катка и более 20 кортов откроют в Брянске
Место для большого катка выбрали в Липецке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017