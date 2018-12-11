Во Владивостоке откроют 75 бесплатных катков

Коммунальщики во Владивостоке готовят 76 катков, только один из них будет платным. Из-за нестабильной погоды работы завершатся к концу декабря.

Муниципальные катки и хоккейные коробки начали заливать во Владивостоке. Работы проводятся в вечернее время на тех территориях, которые днем находятся в тени. Пока погода не позволяет приступить к заливке всех катков, сообщает ИА PrimaMedia.

Заливка производится в несколько этапов, для прочного покрытия требуется нанесение 7–8 слоев льда. Администрация Владивостока просит горожан не торопиться и не кататься на льду, пока все работы не будут завершены. Всего к сезону подготовят 76 объектов, 19 из них расположатся на территориях школ. Платным будет вход на каток, который расположен на стадионе «Авангард».