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Четыре катка и более 20 кортов откроют в Брянске

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В Брянске этой зимой планируют открыть четыре ледовых катка, 23 хоккейных корта и 22 ледовые площадки. Об этом сообщает пресс-службе администрации города.

Самый большой каток открылся 1 декабря в культурно-спортивном комплексе «Лапландия-арена». Также подготовили ледовые площадки около школ, однако из-за оттепели на них подтаял лед — сейчас специалисты приводят их в порядок. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Помимо этого, в городе планируют открыть 23 хоккейных площадок. Из них сейчас не готовы к открытию лишь четыре. Они расположены на неважно держащих воду песчаных грунтах. За подготовкой объектов следят чиновники из спортивного комитета города.

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