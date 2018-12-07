Четыре катка и более 20 кортов откроют в Брянске

В Брянске этой зимой планируют открыть четыре ледовых катка, 23 хоккейных корта и 22 ледовые площадки. Об этом сообщает пресс-службе администрации города.

Самый большой каток открылся 1 декабря в культурно-спортивном комплексе «Лапландия-арена». Также подготовили ледовые площадки около школ, однако из-за оттепели на них подтаял лед — сейчас специалисты приводят их в порядок. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Помимо этого, в городе планируют открыть 23 хоккейных площадок. Из них сейчас не готовы к открытию лишь четыре. Они расположены на неважно держащих воду песчаных грунтах. За подготовкой объектов следят чиновники из спортивного комитета города.