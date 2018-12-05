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Несанкционированный каток на реке закрыли в Иркутске

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Жители Иркутска организовали каток на реке Иркут, несмотря на опасность тонкого льда. После вмешательства МЧС зона отдыха будет ликвидирована.

По данным социальных сетей, горожане расчистили снег на замерзшем участке реки Иркут в Ленинском районе, а также смонтировали ледяную карусель. Для этого они вморозили в прорубь бревно с крутящейся жердью. В МЧС пояснили, что для открытия места массового отдыха на льду необходимо соблюсти ряд требований и оформить документы. Горожане отказались оформлять разрешение, в связи с чем принято решение о ликвидации катка.

В ближайшее время тяжелая техника обустроит на месте снежные отвалы для воспрепятствования выхода на лед, также будут установлены запрещающие знаки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Всего с начала сезона в Иркутской области перекрыто 117 потенциально опасных мест, выставлено почти 700 запрещающих или предупреждающих знаков.

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