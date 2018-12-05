Мужчина провалился под лед во Владивостоке и пропал

Во Владивостоке ведутся поиски мужчины, который провалился под лед на местной реке. На месте работают водолазы-спасатели.

По данным МЧС, мужчина вышел на тонкий лед реки Богатой и провалился. Водолазы обследовали около 100 кв. м береговой линии и провели три спуска в воду. Обнаружить местного жителя пока не удалось, сообщает Vostokmedia.

Спасатели уточняют, что пока лед на водоемах Приморья достаточно тонкий, однако рыбаки уже отправились за первым уловом. Во избежание несчастных случаев проводятся профилактические рейды.

Ранее сообщалось, что в Омской области под лед провалился автомобиль «УАЗ». Трем пассажирам удалось выбраться из салона, водитель утонул.