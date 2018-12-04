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Выход на лед запретили на территории Великого Новгорода

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В Великом Новгороде запретили выход и выезд транспортных средств на лед. Предупредительные аншлаги выставят на берегах до 7 декабря.

Запрет на выход людей и выезд транспортных средств будет действовать зимой и весной в границах города. Исключение сделают для мест, где проводятся спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия. Так на правом берегу Волхова возле клуба любителей зимнего плавания запрет действовать не будет. Также людям разрешат выходить на лед на левом берегу возле клуба зимнего плавания. Об этом сообщает Новгород.ру.

Запретительные знаки установят до 7 декабря. В учебных заведениях планируется проведение занятий по безопасному поведению на льду и у воды.

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