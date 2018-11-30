Пятилетний ребенок провалился под лед в Саратовской области

Ребенок пострадал из-за тонкого льда в Саратовской области. Мальчика из холодной воды удалось достать очевидцам.

Инцидент произошел в Волжском районе Саратова. На туристической базе, которая располагается на Зеленом острове, пятилетний мальчик вышел на лед и провалился. Очевидцы вызвали спасательную службу и бросились на помощь ребенку, его удалось вытащить из воды. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что на реке Корлики один человек погиб и трое пропали. По данным следствия, 16 ноября семья с ребенком и их родственница на снегоходе с нартами отправились к стойбищу по тонкому льду и провалились. Спасателям удалось достать из воды снегоход и нарты, в санях находилось тело четырехлетнего ребенка.