Дело возбуждено в ХМАО по факту смерти ребенка и пропажи трех взрослых

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии на реке Корлики в ХМАО. Четыре человека на снегоходе провалились под лед, найти удалось только тело ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным следствия, 16 ноября семья из села Корлики и их родственница на снегоходе с нартами провалились под лед на реке по пути к стойбищу. Спасателям удалось достать из воды снегоход и нарты, в санях находилось тело четырехлетнего ребенка.

Поиски остальных пропавших пока продолжаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос родственников и односельчан, сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина погиб при катании на снегоходе. Он упал с транспортного средства и провалился под лед озера.