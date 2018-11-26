Прямой эфир

Мужчина на снегоходе провалился под лед в Республике Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель снегохода погиб в Усинском районе Республики Коми. Водитель провалился под лед.

Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило от родственников жителя деревни Акись. С их слов, мужчина отправился на снегоходе к семье в Усть-Усу, но до места назначения не добрался. Во время поисков спасатели обнаружили подтопленный в реке снегоход в 8 км от деревни. От полыньи уходили следы, сообщает ИА «Комиинформ».

Пройдя по следам, поисковая группа обнаружила тело мужчины. По предварительным данным, он замерз насмерть.

Ранее сообщалось, что в Хакасии пропали четыре туриста на снегоходах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Новосибирской области провалился под лед при катании на снегоходе
«УАЗ» и Toyota провалились под лед на Иркутском водохранилище

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017