Мужчина на снегоходе провалился под лед в Республике Коми

Водитель снегохода погиб в Усинском районе Республики Коми. Водитель провалился под лед.

Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило от родственников жителя деревни Акись. С их слов, мужчина отправился на снегоходе к семье в Усть-Усу, но до места назначения не добрался. Во время поисков спасатели обнаружили подтопленный в реке снегоход в 8 км от деревни. От полыньи уходили следы, сообщает ИА «Комиинформ».

Пройдя по следам, поисковая группа обнаружила тело мужчины. По предварительным данным, он замерз насмерть.

Ранее сообщалось, что в Хакасии пропали четыре туриста на снегоходах.