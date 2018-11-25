Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии

Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд ведет поиски четырех человек в районе поселка Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

По данным «Интерфакса», минувшим вечером туристы поехали кататься на снегоходах. Об пропаже четыре человек заявил местный житель, сдававший им жилье. По его словам, двое из пропавших приехали из Красноярского края.

В поисковой операции задействованы восемь спасателей и две единицы техники. На помощь привлечены волонтеры.

15 ноября спасатели начали поиски трех человек, которые пропали на озере Байкал. Деревянную лодку с двумя мужчинами и женщиной унесло в акваторию озера во время шторма.