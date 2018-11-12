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Житель Новосибирской области провалился под лед при катании на снегоходе

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В Новосибирской области мужчина погиб при катании на снегоходе. Он упал с транспортного средства и провалился под лед озера.

По данным местной администрации, двое мужчин катались на снегоходе в районе озера Темного. Водитель не справился с управлением, он и пассажир упали с транспортного средства. Один из мужчин провалился под тонкий лед и утонул, сообщает vn.ru.

На место были направлены сотрудники спасательной службы. Тело погибшего обнаружили спустя сутки после происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Ангарске девятилетний мальчик провалился под лед на реке Китой. Также в больницу доставлен 18-летний парень с общим переохлаждением.

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