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Дефицит возник в Новосибирске на ботинки-ледоходы с шипами

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Фото: Depositphotos
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В Новосибирске огромным спросом пользуются ботинки-ледорубы с выдвижными металлическими шипами. Эта обувь предназначена для восхождения на горные вершины, но горожане используют ее для передвижения по обледенелым улицам.

Как рассказали порталу vn.ru в одном из магазинов обуви, самые ходовые размеры — 38–39 — разбирают быстрее, чем успевают завозить новые. Цена одной пары — около 5 тыс. рублей. Внутри ботинка натуральный мех, а снаружи замша.

Главными минусами подобной обуви называют то, что шипы приходится закрывать влажными салфетками, заходя в помещение или спускаясь в метро. Неубранные шипы могут оставлять царапины или вмятины на покрытии. К тому же, они издают неприятный лязг.

Тем временем в городской администрации рассказали, что в этом сезоне власти закупили новый реагент, который в 20 раз дороже песка, но в 10 раз экономичнее. Всего же в 2018 году на закупку всех материалов для борьбы с гололедом потратили около 110 млн рублей.

В ночь на понедельник, 12 ноября, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

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