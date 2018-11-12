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Ледяной покров установился на реке Иртыш в Омске

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В Омской области из-за сильных морозов появился лед на водоемах. Его толщина не превышает 6 см, поэтому спасатели считают выход на лед небезопасным.

Ледяной покров установился на Иртыше на территории Омска. По данным последних замеров, его толщина составляет 6 см. Безопасной для пешеходов считается толщина около 12 см, уточняют в МЧС, а ледовые переправы начнут открывать при толщине 20 см. Пока жителям Омска не рекомендовано ходить по замерзшей реке, пишет ИА «Город55».

На прошлой неделе в регионе похолодало до –30 градусов, однако, по данным синоптиков, в ближайшее время ожидаются лишь заморозки до –2 градусов. С 13 ноября в Омской области возможны метели.

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