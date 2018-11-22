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«УАЗ» и Toyota провалились под лед на Иркутском водохранилище

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Автомобили «УАЗ» и Toyota Land Cruiser провалились под лед в Курминском заливе Иркутского водохранилища в среду, 21 ноября. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Оба автомобиля были оставлены на льду рыбаками. Под тяжестью внедорожников неокрепший лед разрушился, и машины провалились. Мужчины смогли сами вытащить их на берег при помощи лебедки, сообщений о пострадавших нет. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о привлечении владельцев транспортных средств к административной ответственности в соответствии с законом Иркутской области № 153 за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Инспекторы ГИМС ежедневно проводят проверку толщины льда на Иркутском водохранилище. На данный момент средняя толщина не превышает 10 см.

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