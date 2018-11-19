Автомобиль с людьми провалился под лед в Биробиджане

В Биробиджане спасатели вытащили водителя и пассажирку из автомобиля, провалившегося под лед. Иномарка съехала в водоем с крутого берега.

Инцидент произошел в районе улицы Набережной. Автомобиль Suzuki съехал с берега на тонкий лед. Образовалась полынья, и машина частично ушла под воду. В салоне находились водитель и пассажирка, самостоятельно выбраться на берег они не могли.

Прибывшие на место спасатели бросили к машине трехколенную лестницу. Они помогли людям выбраться на берег. Водителя иномарки допросили сотрудники полиции, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина погиб при катании на снегоходе. По данным администрации, двое местных жителей катались на снегоходе в районе озера Темного, транспортное средство опрокинулось. Мужчины упали, один из них провалился под тонкий лед.