Жителей Самары попросили не выходить на лед в парках

Спасатели и администрация предупредили жителей Самары об опасностях тонкого льда. Водоемы в парках замерзли недостаточно, чтобы выдерживать вес пешехода.

По данным МАУ «Парки Самары», лед на водоемах пока очень тонкий. Он не сможет выдержать вес даже ребенка. В связи с этим горожан просят проявить осторожность и пока не выходить на лед, пишет НИА «Самара».

Также спасатели предупредили об опасной ситуации на крупных водоемах Самарской области. В связи с понижением температуры воздуха и началом образования льда специальная техника для работы на водных объектах законсервирована и поставлена на хранение. Поэтому выход на воды на маломерных судах опасен для граждан. В случае несчастного случая оказание помощи на воде не представляется возможным.