Автомобиль провалился под лед в Приамурье

Автомобиль ушел под лед в Зейском районе Амурской области. Обошлось без пострадавших. Машина пока остаентся на месте происшествия – спасателям не удалось сразу вытянуть ее из воды.

Как сообщает Амурская служба новостей, сигнал о происшествии в 6 км от села Ивановка поступил на пульт дежурного накануне, 20 ноября, в 13:15. Местная жительница рассказала, что автомобиль «Нива» провалился под лед в районе слияния двух рек Арги и Уркан.

Позже выяснилось, что звонившая спасателям женщина помогла водителю выбраться на берег. Однако покидать место происшествия он отказался. Мужчина развел костер и остался возле затонувшей машины. Спасателям с трудом удалось уговорить его вернуться домой. Он займется эвакуацией своей машины позже.

В Биробиджане ранее спасатели вытащили водителя и пассажирку из автомобиля, который провалился под лед. Машина Suzuki съехала с берега на тонкий лед и частично ушла под воду. Находившиеся в салоне люди не смогли самостоятельно выбраться на берег.